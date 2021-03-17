За прошедшие сутки, 16 марта, в Донецкой области выявили 373 случая инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений скончались 20 ранее заболевших. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, то 13 человек умерли в Краматорской ОТГ, три в Мариупольской, два в Селидовской, по одному в Ольгинской и Добропольской ОТГ.



145 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 64 в Славянской, 42 в Краматорской, 40 в Торецкой, 20 в Бахмутской, по девять в Марьинской и Николаевской ОТГ, восемь в Угледарской, семь в Константиновской ОТГ, по четыре в Мангушской и Белозерской ОТГ, по три в Кураховской, Лиманской и Селидовской ОТГ, по два в Сартанской, Дружковской, Великоновоселковской и Добропольской ОТГ, по одному в Часовоярской, Покровской, Никольской и Александровской ОТГ.



С начала пандемии на подконтрольной территории Донетчине зафиксировано 51 284 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 45 366 человек выздоровели, 1135 — умерли.