За минувшие сутки, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 5 467 человек выздоровели, а 289 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 489 023 заболевших ковидом. Из них 1 237 676 человек выздоровели, а 28 986 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.



Вчера провели 60 522 тестирования на коронавирус.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 9 642 новых заболевших.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.