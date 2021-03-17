Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус в Украине: Почти все области стали «оранжевыми»

17 марта 2021, 12:04

Коронавирус в Украине: Почти все области стали «оранжевыми»

В десяти регионах Украины по состоянию на 17 марта превышен показатель госпитализаций больных с коронавирусом. Таким образом в «оранжевой» зоне по уровню распространения коронавируса теперь оказались большинство областей Украины – 16. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Разделение на зоны выглядит так:

  • «Желтая» — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.
  • «Оранжевая» — 16 регионов и город Киев. Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
  • «Красная» — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
  • За сутки в «оранжевую» зону переместилась большинство регионов, которые были в «желтой» зоне — Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская области.

Читайте также:

Кабмин просит мэров городов «оранжевой» зоны усилить контроль за карантином

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:16
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса
09:21
В ОБСЕ подтвердили ранение жителя поселка под Донецком в ходе обстрела
08:47
В Донецке сгорел ехавший трамвай
21:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 марта
17:50
«ДНР» анонсирует третий этап вакцинации от ковида
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
10:40
«ДНР» говорит, что кандидаты на выборах в Думу РФ смогут агитировать в Донецке
09:40
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: новые данные «ДНР» и «ЛНР»
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
все новости
14:56
На неподконтрольном Донбассе ускоряют выдачу российских паспортов
14:51
СБУ открыла уголовные дела в отношении 59 российских артистов
14:31
«Он заплатит цену». Байден заявил, что считает Путина убийцей
14:02
В Краматорске ввели усиленный карантин: Подробности
14:00
Кабмин уволил главу «Укрзализныци». Он возглавил госкомпанию только полгода назад
13:50
Премьер призвал регионы усиливать карантинные ограничения, чтобы не допустить локдауна
13:44
Поддержка малого и среднего бизнеса: У Зеленского рассказали о возможностях для переселенцев
12:41
«Шахтер» сократил число билетов на матч с «Ромой» после возмущения Кличко
12:04
Коронавирус в Украине: Почти все области стали «оранжевыми»
11:46
В «Слуге народа» недовольны поведением Арестовича. Он послал пользователя соцсети на три буквы
11:12
Коронавирус на Донетчине: 20 смертей и 373 новых случая
10:55
Минздрав увеличил интервал между двумя прививками CoviShield. Тем временем первый украинец получил вторую дозу
10:16
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса
10:10
Арестович заявил, что обсуждение «спецоперации» по «Вагнеровцам» нарушает гостайну и привел аргументы, почему ее не было
09:21
В ОБСЕ подтвердили ранение жителя поселка под Донецком в ходе обстрела
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция