В десяти регионах Украины по состоянию на 17 марта превышен показатель госпитализаций больных с коронавирусом. Таким образом в «оранжевой» зоне по уровню распространения коронавируса теперь оказались большинство областей Украины – 16. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.



Разделение на зоны выглядит так:

«Желтая» — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.

«Оранжевая» — 16 регионов и город Киев. Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

«Красная» — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

За сутки в «оранжевую» зону переместилась большинство регионов, которые были в «желтой» зоне — Волынская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Херсонская области.