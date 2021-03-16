Кабинет министров просит мэров городов, которые находятся в «оранжевой» карантинной зоне усилить контроль за соблюдением ограничений. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.



«Дополнительно на территории регионов, в которых установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводятся усиленные меры контроля за соблюдением на территории региона установленных ограничительных противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.



Также Немчинов напомнил о необходимости готовности учреждений здравоохранения к приему больных COVID-19, выявлении и регистрации заболевших коронавирусом.



На сегодняшний день Донецкая область находятся в «оранжевой» зоне карантина, а Луганская - в «желтой».