Переселенцы могут получить кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках общегосударственной программы «5-7-9». Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко в ходе общения с журналистами на форуме «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».



Речь идет о программе доступных кредитов для малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.



«Если мы говорим о доступе к кредитованию, то это программа "5-7-9", к которой имеют доступ все субъекты хозяйствования, там нет в части переселенцев каких-то льготных условий, но все имеют возможность обращаться, и все обращаются», – отметила Свириденко.



По ее словам, в 2020 году по этой программе было выдано кредитов на общую сумму 25 миллиардов гривен. В 2021 году власть ожидает, что будет больше субъектов хозяйствования, которые обратятся за кредитами, и большая сумма будет выдана.



«Поэтому пожалуйста, обращайтесь в банки», – подчеркнула Юлия Свириденко, отвечая на вопрос о поддержке бизнеса для переселенцев.



Она добавила, что власть работает над тем, чтобы микробизнес, который в глазах банков имеет больше рисков, имел больше возможностей взять кредит.



Кроме того, сказала замглавы Офиса президента, сейчас правительство разрабатывает проект мероприятий для послекризисного восстановления экономики.



«Мы говорим, что 2020 год – это самый сложный кризис, и в 2021 году наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%. Чтобы получить этот процент роста, мы должны вводить определенные мероприятия – фискальные, монетарные. Среди этих мероприятий может быть и поддержка переселенцев, которые уже обосновались или которые недавно переехали, – здесь нужно продумать критерии, чтобы не было дискриминационных условий по отношению к тем, кто тоже хочет получить кредит в банке. Это можно нарабатывать», – резюмировала Юлия Свириденко.