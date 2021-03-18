Freedom House и Украинский Хельсинский союз по правам человека подготовили онлайн-базу «символов ненависти», распространенных в Украине.



База данных анализирует символы, которые передают идеи нетерпимости и дискриминации и используются праворадикалами.



«Такие символы ненависти можно увидеть в граффити, мемах, печатных материалах или татуировках. Часто они являются частью места преступления, поскольку их используют или носят на себе исполнители преступлений на почве ненависти», — отмечают авторы ресурса Reportingradicalism.org.



На сегодня в базе данных размещена символика таких организаций как «Карпатская сечь», С14, объединение ультрас ФК «Динамо» White Boys Club, «Традиция и порядок», «Национальные дружины», «Азов», «Фрайкор», «Эдельвейс-Винница», а также торговые марки «Свастон» и White Rex.