Первую партию вакцин от коронавируса компании Pfizer Украина получит уже в апреле. Об этом в комментарии телеканалу «ДОМ» рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья минздрава Александр Заика.



«В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что всё гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», — сказал он.



Всего в Украине вакцинировали уже более 72 тысяч человек, две дозы препарата получил только один человек. Сейчас идет первый этап вакцинации — прививки получают медики и военнослужащие. На следующей неделе стартовать вакцинация педагогов, рассказала эпидемиолог Ирина Колесникова.



Как отметил руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник, всего на вакцинацию через портал «Дія» записались уже свыше 270 тысяч человек. Воспользоваться этим сервисом могут и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В феврале министерство здравоохранения Украины зарегистрировало американо-немецкую вакцину против коронавируса Pfizer/BionTech для экстренного использования.



Ожидалось, что первая партия этой вакцины в рамках программы COVAX будет доставлена в Украину в середине февраля, однако этого так и не произошло. В Минздраве заявили, что проблемы возникли у поставщиков.