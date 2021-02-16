Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса не началась 15 февраля по независящим от Украины причинам.



На сегодняшнем брифинге глава ведомства напомнил, что государство заключило как коммерческие соглашения на поставку вакцин, так и договорилось о получении помощи в рамках инициативы COVAX.



«Согласно заключенным договорам миллион доз вакцин мы ожидаем в феврале. А еще один миллион — в марте. У нас была уверенность, что первый миллион будет поставлен до 15 февраля и мы сразу начнем вакцинацию. Однако возникли определенные технические проблемы логистического характера», — сказал Степанов, объясняя ситуацию с закупленными вакцинами.



Он выразил мнение, что эти проблемы будут решены в ближайшие дни и вакцинация начнется на этой неделе.



Говоря о поставках в рамках COVAX, министр в очередной раз повторил, что первая партия состоит из 117 доз вакцин производства Phizer/BioNTech. Но, по его, словам возникли «бюрократические трудности» за пределами Украины.



«Что в первом случае, что во втором случае было сделано все и даже больше максимума для получения вакцин», — подчеркнул глава Минздрава.

Власти Украины неоднократно обещали начать вакцинацию от ковида в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



По данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.