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СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Курченко, Пасечника и других

19 марта 2021, 19:37

СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Курченко, Пасечника и других

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, под санкции попали глава группировки «ЛНР» и бывший сотрудник СБУ Леонид Пасенчик, олигарх Сергей Курченко, российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Все попавшие под санкции:

  1. Сергей Вадимович Абисов
  2. Азаров Николай Янович
  3. Аксенов Сергей Валерьевич
  4. Бобков Александр Михайлович
  5. Грицай Валерий Николаевич
  6. Затулин Константин Федорович
  7. Зима Петр Анатольевич
  8. Иванцов Андрей Геннадьевич
  9. Кирилин Олег Геннадьевич
  10. Колесниченко Вадим Васильевич
  11. Константинов Владимир Андреевич
  12. Курченко Сергей Витальевич
  13. Кусюк Сергей Николаевич
  14. Лебедев Павел Валентинович
  15. Пасычник Леонид Иванович
  16. Поддубов Александр Александрович
  17. Поклонская Наталья Владимировна
  18. Пшонка Виктор Павлович
  19. Саламатин Дмитрий Альбертович
  20. Соркин Игорь Вячеславович
  21. Табачник Дмитрий Владимирович
  22. Ткаченко Николай Николаевич
  23. Фидорян Николай Аулетович
  24. Фиськов Николай Николаевич
  25. Черпицкий Александр Зиновьевич
  26. Чичелимова Ольга Анатолиевна
  27. Янукович Виктор Федорович

Секретарь СНБО подчеркнул, что большинство этих людей уже являются гражданами России.

СБУ в своем сообщении указала, что предложенные для санкций должностные лица в 2014 году «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на» референдуме «в Крыму». Некоторые из должностных лиц, по данным украинской спецслужбы, были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

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