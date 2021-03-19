СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Курченко, Пасечника и других

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении максимально возможных по объему персональных санкций против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и 25 других высокопоставленных чиновников и силовиков времен их правления.
Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В частности, под санкции попали глава группировки «ЛНР» и бывший сотрудник СБУ Леонид Пасенчик, олигарх Сергей Курченко, российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Все попавшие под санкции:
Секретарь СНБО подчеркнул, что большинство этих людей уже являются гражданами России.
СБУ в своем сообщении указала, что предложенные для санкций должностные лица в 2014 году «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на» референдуме «в Крыму». Некоторые из должностных лиц, по данным украинской спецслужбы, были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.