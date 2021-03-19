Инцидент со смертью подростка в 2008 году в Краматорске от индийской вакцины нельзя сравнивать с нынешней вакцинацией от коронавируса, поскольку тогда была допущена существенная программная ошибка. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что сейчас вакцинация от коронавируса в Украине разворачивается каскадно и таким образом, чтобы не допускать программных ошибок.



Министр прокомментировал ситуацию 2008 года с вакциной от индийского института Serum, который сейчас выпускает Covishield. Тогда в Краматорске Донецкой области произошел летальный случай, когда страшеклассник умер после прививки индийской вакциной против кори и краснухи.



«Там были проблемы с регистрацией этой вакцины, там были допущены программные ошибки, которые сорвали потом все доверие к вакцинации», – сказал Степанов.



Он отметил, что если говорить о юноше, который умер в городе Краматорске, в этом случае была сделана «существенная программная ошибка».



«Его не нужно было вакцинировать. Именно потому мы и разворачиваем нашу систему вакцинации таким путем, чтобы не было программных ошибок», – подчеркнул Степанов.



По его словам, на более чем 92 тысячи вакцинированных сейчас в Украине было зарегистрировано 455 побочных реакций, это меньше чем 0,5%. Из них только три реакции, которые требовали в той или иной мере наблюдения врача. Все остальные – это несложные обычные побочные реакции – повышение температуры и т.п. Именно поэтому Минздрав не видел причин для приостановки вакцинации препаратом Covishield AstraZeneca в Украине, несмотря на то, что в других странах приостанавливали вакцинацию.

В 2008 году после прививки индийской вакциной против кори и краснухи в Краматорске умер 17-летний юноша. Тогда в Министерстве здравоохранения заявили, что не нашли «прямой связи» между прививкой и смертью подростка. Случай смерти трактовали как «совпадение», поскольку никаких осложнений и реакций у других детей, вакцинированных из того же 10-дозного флакона, не было.