В Украине пока нет оснований приостанавливать вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.



Он отметил, что в мире много дезинформации, связанной с COVID-19 и вакцинами, но такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Австралия и другие не остановили вакцинацию вакциной AstraZeneca. Украина – в их числе.



По мнению Зеленского, смертность, которую информационно связывают с вакциной AstraZeneca, не имеет никаких доказательств, и об этом официально говорит Всемирная организация здравоохранения. В то же время в Украине пока есть только одна вакцина – это CoviShield AstraZeneca института Serum из Индии.

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«На сегодня мы из 500 тысяч вакцин – при том низком уровне доверия населения мира к вакцинации и очень низком уровне доверия именно украинцев к вакцинации – мы вакцинировали около 90 тысяч человек. Из 90 тысяч человек у нас нет ни одного летального случая», – подчеркнул Зеленский.



Президент добавил, что идет информационная атака на вакцину AstraZeneca / CoviShield в мире, поскольку она самая доступная.



«На уровне Украины пока еще оснований, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу. От нашего Минздрава я тоже такой информации не получал», – сказал Зеленский.



Глава государства также сообщил, что в Украине в конце марта ожидается поставка китайской вакцины и в ближайшее время – подписание договора с окончательными сроками поставки вакцины Pfizer.



Владимир Зеленский отметил, что к сожалению, пока еще существенной поддержки от стран Евросоюза в плане обеспечения вакциной Украина не получила, но претензий нет, поскольку ситуация тяжелая во всем мире.



«Поэтому добываем все, что можем, чтобы вакцинировалось украинское население. Наши медики делают все очень профессионально и осторожно, потому летальных случаев нет», – резюмировал президент.