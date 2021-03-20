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Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

20 марта 2021, 11:49

Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

Президент Владимир Зеленский на три года продлил санкции против двух российских банков — Сбербанка и Проминвестбанка (дочерняя структура российской госкорпорации ВЭБ.РФ).

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Как указано в приложении к указу, речь идет об украинских «дочках» Сбербанка и Проминвестбанка, зарегистрированных в Киеве.

Санкции против российских банков были введены Нацбанком Украины в 2017 году. Под ограничения попали Сбербанк, «ВТБ Украина», БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Им запретили осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие вывод средств из Украины.

Принадлежащий Сбербанку VS Bank в итоге продали бизнесмену и бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко. БМ Банк (контролировался ВТБ) вместе с «ВТБ Украина» прекратили свою деятельность в 2018 году.

В этом же году акции украинских Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ были арестованы по иску холдинга бизнесмена Игоря Коломойского. Таким образом бывший владелец Приватбанка хотел получить компенсацию за имущество в Крыму, которое перешло России после оккупации полуострова.

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