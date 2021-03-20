Как уроженка Львовской области стала донбасской переселенкой ►

Наталья Логозинская-Минеева родилась и выросла в Львовской области. В небольшом городке Броды встретила своего второго мужа. Он был родом из Широкино. Ее рассказ — это практически «история Ромео и Джульетты» на современный украинский лад, ведь семья Натальи была против их брака. Но на их решение поженится это не повлияло. Пара решила переехать на малую родину мужа — в Широкино на Азовском побережье Донетчины. Здесь они прожили 20 лет. Но потом началась война. Они сбежали от постоянных обстрелов в Мариуполь. Как и многие переселенцы, столкнулись с отсутствием жилья, денег, помощи. Решили поехать на заработки в Австрию, но там оказались в нечеловеческих условиях. Но и это не сломило Наталью.



О том, с чем еще пришлось столкнуться переселенке, и как они нашли в себе силы открыть бизнес в Мариуполе она рассказывает в новом выпуске проекта «Поколение Донбасс».