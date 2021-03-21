Более 11 тысяч заболевших коронавирусом в Украине выявили за сутки

За минувшие сутки, 20 марта, в Украине выявили 11 145 заболевших коронавирусом. При этом 3 877 человек выздоровели, а 166 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 546 363 заболевших ковидом. Из них 1 257 849 человека выздоровели, а 29 941 умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.



Всего за день сделали 68 776 тестирований.



Днем ранее зафиксировали 15 292 новых заболевших коронавирусом.



У Минздрава нет данных о заболеваемости на временно неподконтрольных территориях.