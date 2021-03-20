За минувшие сутки, 19 марта, в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом. При этом 5 190 человек выздоровели, а 260 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 535 218 заболевших ковидом. Из них 1 253 972 человека выздоровели, а 29 775 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.



Всего за день сделали 114 719 тестирований.



Днем ранее зафиксировали 15 850 новых заболевших коронавирусом, а позавчера сообщалось о 15 053 заболевших.



У Минздрава нет данных о заболеваемости на временно неподконтрольных территориях.

Киев и еще 4 региона попали в «красную» зону из-за показателей распространения коронавируса, еще 12 регионов, включая Донецкую область, — «оранжевые».