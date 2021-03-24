В Славянске обостряется ситуация с распространением COVID-19. В городе откроют уже третье отделение для ковидных больных, сообщил мэр Славянска Вадим Лях.



«Ситуация с COVID-19 в городе осложняется. Сегодня подпишу распоряжение осоздании третьего отделения для больных с коронавирусом. И будем решать, как организовать учебу детей в школах», – отметил городской голова.



По данным Славянского горсовета, за последнюю неделю в городе лабораторно подтвердили 250 случаев заболевания коронавирусом.



Как рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, коэффициент обнаружения коронавирусной инфекции составляет 51%.



Всего в Славянске с начала 2021 года зафиксировано 1 487 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших – 76 детей и 89 медицинских работников. В текущем году 31 случай заболевания завершился летально.