В Мариуполе увеличивается число больных коронавирусной инфекцией, хотя и не так стремительно, как весной прошлого года. К третьей волне эпидемии в городе подготовили 1000 коек и полностью переоборудовали одну из больниц под ковидный госпиталь, передает 0629.



По данным медиков, если в феврале за сутки в лечебные учреждения города госпитализировали до 15 больных, то сегодня их поступает в два раза больше – от 38 до 40.



На фоне третьей волны заболевания через соцсети начали распространяться слухи, что якобы в городе не хватает коек. Но глава департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель и главврач горбольницы №9 Александр Железняк их опровергли.



«Мы видим, что в некоторых городах Украины коечный фонд практически занят. Поэтому хотим успокоить мариупольцев. По городу у нас подготовлено 1000 коек, из которых занято 280. Мы более чем готовы к росту заболеваемости, и делали это еще в декабре 2020 года. Тогда еще не была завершена вторая волна», – заверил Андрей Ремпель.

Горбольница №9, полностью переоборудованная под ковидный госпиталь (раньше это была больница планового лечения) – сегодня пустует. В ковидном отделении, рассчитаном на более 40 мест, сегодня занято 15.



Всего же, по словам главврача учреждения Александра Железняка, подготовлено 390 коек, из которых сейчас 270 действующих и 120 – находятся в резерве.



Резервное ковидное отделение полностью отремонтировано, в палатах новые кровати, тумбочки, на входах – обеззараживатель воздуха. Также приведены в порядок санузлы, установлены бойлеры, постоянно есть горячая вода.



Всего в больнице №9 отремонтировано пять отделений – два хирургических, реанимационное, гинекологическое и неврологические. Все они в период пандемии могут принимать ковидных больных.



«В них полностью заменена электропроводка, что было вызвано установкой большого количества кислородных концентраторов, и это увеличивало нагрузку на сеть. Отремонтированы санузлы, стояки сантехсистем. Произведен текущий ремонт помещений: был положен линолеум и выровнены и покрашены стены. В манипуляционных стены выложили кафелем», – рассказал Ремпель.



Всего из городского бюджета на ремонт пяти отделений больницы потрачено 10 миллионов гривен.



По словам Железняка, главное, что в больнице есть кислород, им обеспечены все койки. Кислород бесплатно предоставляет «Метинвест». У больницы №9 есть своя криосистема, куда поступает сжиженный кислород.



«В систему заправляют 5 тонн такого кислорода, в дальнейшем он преобразуется в газообразный и в таком виде поступает в палаты к больным», – пояснил Андрей Ремпель.



Однако несмотря на готовность больниц принимать пациентов, мариупольцы попадают сюда уже в крайне тяжелом состоянии. Больные коронавирусной инфекцией затягивают с обращением в больницу, а потом уже может оказаться поздно.



«Только позавчера в больнице умер человек, который 11 дней с температурой провел дома. У него легких практически не было. Прошу прощения, один "кисель". Сколько мог он дышать – дышал дома. Когда стало вообще невмоготу, вызвал "скорую"», – рассказал главврач больницы №9.



Смертность от коронавирусной инфекции в Мариуполе составляет 1,6 % от общего количества заболевших. По Украине эта цифра составляет более 2% – это выше, чем во вторую волну.



«Основной причиной смертности остаются тромбозы. Но страдают не только легкие. Легочные осложнения – это тромбозы легких. Но мы только вчера отмечали с коллегами, что в этой волне коронавирус дает осложнения на почки. Мы наблюдаем тромбозы почек. И уже несколько больных коронавирусной инфекцией вынуждены пользоваться услугами гемодиализа. Раньше такого не было. Но анализировать, как трансформировались последствия коронавирусной инфекции, будут ученые», – подытожил Александр Железняк.