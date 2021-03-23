Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса

23 марта 2021, 13:57

Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса

В Мариуполе увеличивается число больных коронавирусной инфекцией, хотя и не так стремительно, как весной прошлого года. К третьей волне эпидемии в городе подготовили 1000 коек и полностью переоборудовали одну из больниц под ковидный госпиталь, передает 0629.

По данным медиков, если в феврале за сутки в лечебные учреждения города госпитализировали до 15 больных, то сегодня их поступает в два раза больше – от 38 до 40. 

На фоне третьей волны заболевания через соцсети начали распространяться слухи, что якобы в городе не хватает коек. Но глава департамента здравоохранения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель и главврач горбольницы №9 Александр Железняк их опровергли.

«Мы видим, что в некоторых городах Украины коечный фонд практически занят. Поэтому хотим успокоить мариупольцев. По городу у нас подготовлено 1000 коек, из которых занято 280. Мы более чем готовы к росту заболеваемости, и делали это еще в декабре 2020 года. Тогда еще не была завершена вторая волна», – заверил Андрей Ремпель.

Читайте также:

Лечебная сеть на пределе: Медики Краматорска призывают ввести местный локдаун

Горбольница №9, полностью переоборудованная под ковидный госпиталь (раньше это была больница планового лечения) – сегодня пустует. В ковидном отделении, рассчитаном на более 40 мест, сегодня занято 15. 

Всего же, по словам главврача учреждения Александра Железняка, подготовлено 390 коек, из которых сейчас 270 действующих и 120 – находятся в резерве.

Резервное ковидное отделение полностью отремонтировано, в палатах новые кровати, тумбочки, на входах – обеззараживатель воздуха. Также приведены в порядок санузлы, установлены бойлеры, постоянно есть горячая вода.

Всего в больнице №9 отремонтировано пять отделений – два хирургических, реанимационное, гинекологическое и неврологические. Все они в период пандемии могут принимать ковидных больных.

«В  них полностью заменена электропроводка, что было вызвано установкой большого количества кислородных концентраторов, и это увеличивало нагрузку на сеть. Отремонтированы санузлы, стояки сантехсистем. Произведен текущий ремонт помещений: был положен линолеум и выровнены и покрашены стены. В манипуляционных стены выложили кафелем», – рассказал Ремпель.

Всего из городского бюджета на ремонт пяти отделений больницы потрачено 10 миллионов гривен.

По словам Железняка, главное, что в больнице есть кислород, им обеспечены все койки. Кислород бесплатно предоставляет «Метинвест». У больницы №9 есть своя криосистема, куда поступает сжиженный кислород.

«В систему заправляют 5 тонн такого кислорода, в дальнейшем он преобразуется в газообразный и в таком виде поступает в палаты к больным», – пояснил Андрей Ремпель.

Однако несмотря на готовность больниц принимать пациентов, мариупольцы попадают сюда уже в крайне тяжелом состоянии. Больные коронавирусной инфекцией затягивают с обращением в больницу, а потом уже может оказаться поздно.

«Только позавчера в больнице умер человек, который 11 дней с температурой провел  дома. У него легких практически не было. Прошу прощения, один "кисель".  Сколько мог он дышать – дышал дома. Когда стало вообще невмоготу, вызвал "скорую"», – рассказал главврач больницы №9.

Смертность от коронавирусной инфекции в Мариуполе составляет 1,6 % от общего количества заболевших. По Украине эта цифра составляет более 2% – это выше, чем во вторую волну. 

«Основной причиной смертности остаются тромбозы. Но страдают не только легкие. Легочные осложнения – это тромбозы легких. Но мы только вчера отмечали с коллегами, что в этой волне коронавирус дает осложнения на почки. Мы наблюдаем тромбозы почек. И уже несколько больных коронавирусной инфекцией вынуждены пользоваться услугами гемодиализа. Раньше такого не было. Но анализировать, как трансформировались последствия коронавирусной инфекции, будут ученые», – подытожил Александр Железняк.

Читайте также:

В Украине выявили опасную мутацию «британского» штамма коронавируса

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
коронавирус
Организации
Больницы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
все новости
16:25
На Донетчине повысили пенсии более 700 тысячам человек, в том числе переселенцам: Подробности
15:48
Суд отправил под домашний арест участника акции в поддержку Стерненко. Организатору вручили подозрение
15:36
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек
15:30
В Славянске произошло вооруженное нападение. Полиция начала спецоперацию
15:15
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами (РR)
14:56
Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе
14:45
Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ
14:00
В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»
13:57
Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса
13:19
Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек
13:13
Двое жителей Луганщины умерли вследствие COVID-19. Еще 147 человек заболели
12:58
Лавров: Отношения между ЕС и Россией разрушены
12:25
На Донетчине с 28 марта начнут курсировать дополнительные пригородные поезда: График
12:07
Коронавирус в Донецкой области: 30 новых смертей и 270 заболевших
11:59
Отсидел в РФ и вернулся в Украину: На Харьковщине задержали боевика «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция