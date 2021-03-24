За прошлые сутки, 23 марта, в Донецкой области лабораторно подтвердили 635 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, в регионе зарегистрирована еще 21 смерть от осложнений коронавируса: умерли 12 жителей в Мариупольской территориальной громаде, 4 – в Краматорской, по одному – в Новогродовской, Мангушской, Кальчицкой, Покровской и Часовоярской громадах.



За вторник, 23 марта, лаборатории сообщили о еще 635 больных, среди них 46 детей.



Наибольшее количество заболевших – 169 человек – зафиксировано в Мариупольской громаде, 134 – в Краматорской, 54 – в Часовоярской, 52 – в Бахмутской, 45 – в Торецкой, 37 – в Славянской, 36 – в Константиновской. По 10 и менее новых случаев ковида зарегистрировано еще в 22 территориальных громадах области.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 54 677 заболевших ковидом. Из них 46 130 человек выздоровели, а 1220 умерли. Продолжают болеть 7327 пациентов.

За минувшие сутки, 23 марта, в Украине выявили 14 174 заболевших коронавирусом. При этом 7 386 человек выздоровели, а 342 умерли.