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Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

24 марта 2021, 08:16

Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 23 марта, в Украине выявили 14 174 заболевших коронавирусом. При этом 7 386 человек выздоровели, а 342 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Всего за день было проведено 125 948 тестирований.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 579 906 заболевших ковидом. Из них 1 276 272 человек выздоровели, а 30 773 умерли.

В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на временно неподконтрольных территориях.

Днем ранее сообщалось о 11 476 новых заболевших.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 8 регионов, включая Киев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что общенациональный локдаун будет введен, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина.

При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.

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