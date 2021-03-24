Доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от пяти до семи млн долларов. Об этом заявил правозащитник, основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский в эфире телеканала «Дом».



«Доход от обналичивания средств, по нашим подсчётам, составляет от 5 до 7 млн долл. в месяц. И это всё контролируют оккупационные администрации», — сказал Лисянский.



Услугами центров по обналичиванию средств в ОРДЛО, в частности, пользуются пенсионеры, которые получают на банковские карты украинскую пенсию. В связи с ограничением оккупационными властями пересечения линии соприкосновения, у людей нет иной возможности снять деньги с карт.



По словам Лисянского, размер комиссии по обналичиванию средств в ОРДЛО может достигать 20% (отметим, что по информации жителей Донецка, в основном комиссия составляет 3-7%).



Правозащитник считает, что оккупационные администрации полноценно не открывают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в том числе из-за того, чтобы продолжать зарабатывать на таких центрах по обналичиванию средств.



«Им выгодно, чтобы люди не приезжали на территорию Украины. В этом есть ещё экономическая составляющая, потому что огромное количество людей получает пенсии на временно оккупированных территориях, они пользуются услугами местных обнальщиков. Там действует целая система этого обналичивания денег», — рассказал Павел Лисянский.