Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.



В частности, Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации АРК.



«В рамках государственной политики по обеспечению деоккупации территории Крыма Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины, основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы», — говорится в документе.



Отмечается, что Украина развивает «Крымскую платформу» как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.



Кабмину поручено разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят будут реализовывать меры по обеспечению деоккупации и реинтеграции полуострова.