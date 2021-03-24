Масочный режим не предусмотрен в парках и скверах на территории эпидемических зон с «красным» уровнем опасности. Конкретный перечень мест с обязательным ношением масок уточнили в министерстве здравоохранения.



В то же время ношение масок обязательно в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Напомним, что с 22 марта все въезжающие в Украину иностранные граждане обязаны предоставить справку с результатом ПЦР-тестирования.