Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минздрав: Ношение масок в парках и скверах не обязательно

24 марта 2021, 19:50

Минздрав: Ношение масок в парках и скверах не обязательно

Масочный режим не предусмотрен в парках и скверах на территории эпидемических зон с «красным» уровнем опасности. Конкретный перечень мест с обязательным ношением масок уточнили в министерстве здравоохранения.

В то же время ношение масок обязательно в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Напомним, что с 22 марта все въезжающие в Украину иностранные граждане обязаны предоставить справку с результатом ПЦР-тестирования.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
все новости
21:22
«ЧВК Семенченко и Шевченко»: СБУ сообщила о подозрении бывшему нардепу и «агенту НАБУ»
21:21
Ермак увидел положительный момент в публикации мирного плана по Донбассу в российской газете
20:47
Третьякова: Законопроект о преодолении последствий агрессии РФ не отменяет пенсии жителям ОРДЛО 
20:41
Рада соберется на два внеочередных заседания 30 марта
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
20:14
В Черновцах умер провизор военного госпиталя, который получил прививку от COVID-19
19:50
Минздрав: Ношение масок в парках и скверах не обязательно
19:11
Reuters: Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca
19:01
На Донетчине будут судить бывших правоохранителей за вымогательство 140 тысяч гривен
18:32
Прокуратура Донетчины обратилась в Международный суд из-за обстрелов гражданских объектов
18:09
Азарову объявлено о подозрении в государственной измене за «Харьковские соглашения»
18:03
Штаб: Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
17:55
Мэр Славянска подал иск в суд против своего зама
17:17
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
16:53
Пытки заключенных, закрытые КПВВ: В ООН назвали главные проблемы неподконтрольного Донбасса
все новости
ВИДЕО
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция