В Украине ввели обязательную сдачу ПЦР-теста для въезжающих в страну иностранцев

С понедельника, 22 марта, все въезжающие в Украину иностранные граждане обязаны предоставить справку с результатом ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.



Согласно тексту поставновления правительства, приезжие будут обязаны предоставить негативный результат ПЦР-тестирования, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.



Глава Минздрава отметил, что правило распространяется на граждан других государств, независимо от эпидситуации в них.

Также Степанов подчеркнул, что такие ограничения действуют во всех странах Европы.