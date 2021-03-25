В Донецкой области на шахте в городе Белозерское погиб горняк. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



По его словам, смерть стала результатом несчастного случая.



«В 4:15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года», – написал Волынец.



Он добавил, что у погибшего шахтера остались 15-летняя дочь и 8-летний сын.