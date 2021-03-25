В «ДНР» пожаловались Аксенову на Поклонскую после ее слов о «нищем Донбассе», за который в РФ «кто-то надевает военную форму»

Так называемая общественная палата при группировке «ДНР» выпустила обращение к главе оккупированного Россией Крыма Сергею Аксенову с просьбой «не выдвигать кандидатуру Натальи Поклонской на выборы в Государственную думу РФ».



«Данный человек, оскорбивший своими высказываниями память погибших жителей Донбасса, не достоин представлять интересы русского народа», — подчеркивается в письме подконтрольной руководству «ДНР» «общественной палаты».



Поводом для возмущения стало интервью депутата Госдумы Поклонской, которое вышло на телеканале RT на прошлой неделе. В нем уроженка Луганской области и бывший прокурор Крыма сказала: «Я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Люди не за российскую и не за украинскую власть. Люди — за мир. Они устали. Они хотят жить. Просто, понимаете? Жить нормально. Детей в школу отправлять, делать глупости, просто жить. А им не дают возможности. И кто виноват? Да не знаю я, кто виноват. Нужно сейчас, наверное, как-то всем остановиться и дать возможность людям начать жить».



Говоря о вооруженном конфликте, Поклонская намекнула на участие России: «За них [жителей Донбасса] кто-то надевает военную форуму и кричит: "Донбасс — это Россия! Поэтому мы сейчас вот наведем порядок". Наподобие ура-патриотов я говорю. Люди сидят: "Угу. Нет, Донбасс — это Украина. Мы сейчас вернем вас, дорогие жители". Слушайте, да сколько можно? Семь лет уже. Надо как-то поставить точку и не надо распространять на весь мир до планеты Марс русский мир...»



«Официально Владимир Владимирович сказал, что Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но мы понимаем, что, помимо ВС РФ, есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические люди вроде Стрелкова, который сидел и у вас тут рассказывал, как он за "русский мир" убивал людей. Я категорическая противница таких патриотов», — подчеркнула она.



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