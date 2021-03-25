Группировка «ЛНР» будет привлекать к уголовной ответственности за распространение в интернете информации, «порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



В частности, устанавливается уголовная ответственность за клевету на сайтах, которые не контролирует формирование.



«Большинство сайтов сети Интернет не являются средствами массовой информации в классическом понимании этого слова и не зарегистрированы в качестве таковых. Однако зачастую указанные сайты имеют аудиторию, даже значительно превосходящую по охвату пользователей официальные СМИ», — прокомментировал советник «генпрокурора ЛНР» Обухов.



Подконтрольные группировке «ЛНР» «суды» наделены полномочиями самостоятельно выбирать наказание в каждом конкретном случае.



Группировка «ДНР» также готовится ввести уголовную ответственность за клевету в интернете.