Регионы Украины получат китайскую вакцину CoronaVac после 10-дневного лабораторного контроля

Первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет направлена в регионы после прохождения 10-дневного лабораторного контроля. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Вчера в Украину прибыла вакцина CoronaVac. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. Если он будет успешным, то вакцина будет передана МЗУ и будет поставлена в регионы», — сказал он во время брифинга 25 марта.



Первая партия китайской вакцины составила 215 тысяч доз.



По словам Ляшко, в настоящее время вакцина проходит завершающую стадию исследований Всемирной организации здравоохранения. На следующей недели ожидаются результаты — разрешат ли ее использовать в экстренных ситуациях.



Главный санврач также добавил, что CoronaVac — однодозовая вакцина, поэтому она будет использоваться для иммунизации маломобильной группы населения и их опекунов — всего 40 тысяч человек.