Первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac уже прибыла в Украину. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».



Самолет с грузом приземлился в аэропорту «Борисполь» под Киевом.



Сегодня в страну доставили 200 тысяч доз вакцины. Согласно контракту с поставщиком препарата в Украину компанией «Лекхим», всего ожидается поставка около двух миллионов доз.



Как сообщало посольство Украины в КНР, вакцина прошла все этапы клинических исследований. Сейчас ее применяют для защиты населения от пандемии в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.



На сегодня в Украине проходит вакцинация препаратом AstraZeneca/CoviShield, который прибыл в Украину в конце февраля в объеме 500 тысяч доз.