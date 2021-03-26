В сервисных центрах при КПВВ обеспечат возможность приобрести телефоны и получить SIM-карты украинских мобильных операторов, чтобы жители временно неподконтрольных правительству районов имели доступ к связи. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



В ходе коллегии Минреинтеграции он ответил на вопос народного депутата Мусы Магомедова о том, что нередко при пересечении КПВВ жителями временно неподконтрольных территорий выясняется, что им негде взять украинские SIM-карты, чтобы установить приложение «Вдома». А без этого их не пропускают на подконтрольную украинской власти территорию.



Резников напомнил, что в сервисных центрах на КПВВ предусмотрено размещение не только ЦНАПов, отделений Ощадбанка и почты, медпункта, но и магазинов сопутствующих товаров.



«Эта инициатива поддержана как раз социально ответственным бизнесом. Идея как раз в том, чтобы в тех магазинчиках сопутствующих товаров в первую очередь люди после пересечения линии разграничения имели возможность приобрести как мобильные телефоны, электронные девайсы, закрыть свои аптечные потребности, так и себе обеспечить связь», – отметил вице-премьер.



Он также рассказал, что во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля на Донбасс ему пояснили, что есть такое понятие как «бабушкофон», и он очень воспринял этот термин.



«Потому что есть современные девайсы, сложные, но люди пожилого возраста не все могут разобраться, потому для них как раз есть бюджетная версия мобильного телефона, он так и называется – "бабушкофон"», – сказал Резников.



«Вопрос с SIM-картами, я думаю, несложно будет решить, чтобы люди могли получить связь», – добавил вице-премьер.



Нардеп Муса Магомедов уточнил, что очень важно, чтобы в случае решения вопроса с бесплатными SIM-картами они были у пограничников до пересечения границы, потому что если их нет, то людей не пропускают.



«Не думаю, что это проблема, я уверен, что Госпогранслужба пойдет навстречу, и любой мобильный оператор тоже, чтобы на всех пунктах пропуска были бесплатные симки, которые люди смогут устанавливать и с приложением "Вдома" приезжать на подконтрольную территорию», – добавил Магомедов.



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