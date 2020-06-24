В ГПСУ просят заранее устанавливать приложение «Дій вдома». На КПВВ нестабильная связь

В Госпогранслужбе просят заранее устанавливать приложение «Дій вдома», поскольку на КПВВ перебои с мобильной связью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Пограничники отметили, что слабая связь, или отсутствие доступа к сети вызывают определенные сложности с установлением приложении «Дій вдома» непосредственно на КПВВ.



«Заранее установленное приложение сэкономит ваше время при прохождении контрольных процедур в КПВВ и минимизирует возможность отказа в пересечении линии соприкосновения по причине невозможности установления указанного приложения», — говорится в сообщении.

С момента начала работы КПВВ действует требование, согласно которому прибывшие из оккупированной территории должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».