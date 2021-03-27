Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об аннулировании лицензий и специальных разрешений на добычу и пользование украинскими недрами для 19 компаний.



Об этом сообщили пресс-служба главы государства.



Отмечается, что соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и вскоре будет обнародовано.



Президент также напомнил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно с которым в 2021 году будут проведены проверки всех компаний, которые без аукционов получили спецразрешение на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, в течение двух лет после получения разрешений.



СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании «Голден Деррик» (позже переименована в «ИСТ Юроуп Петролеум») и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.