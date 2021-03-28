В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах № 87 (Ивано-Франковская область) и № 50 (Донецкая область) проходят промежуточные выборы народных депутатов, избирательный процесс начался вовремя и проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.



Наблюдатели гражданской сети «Опора» зафиксировали в округе № 50 нарушения порядка организации голосования на нескольких участках.



На избирательном участке № 141073, 141071 и 141080 в Покровске не хватает избирательных урн и кабин.



Также сообщается о ненадлежащем соблюдении противоэпидемиологических мероприятий.



Полиция Донецкой области в «день тишины» получила девять сообщений о нарушении избирательного законодательства.



Полицейские составили 2 протокола — по статье 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) и 2 протокола по статье 212-10 ( нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 19 кандидатов по округу №50 в Донецкой области на промежуточные выборы народных депутатов Украины. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.

Генпродюсер заблокированного телеканала «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что снял свою кандидатуру с выборов в Верховную Раду в округе №50.