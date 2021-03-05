ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Раду: Полный список по округу на Донетчине

Центральная избирательная комиссия 2 марта завершила регистрацию кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов Украины, которые состоятся 28 марта.



По информации ЦИК, по округу №50 в Донецкой области зарегистрированы 19 кандидатов. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



За право представлять Донетчину в парламенте будут бороться:



– глава Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко (от партии «Слуга народа»);



– мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия «Порядок»);



– детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которая является фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета («Евросолидарность»);



– генпродюсер заблокированного телеканала «112 Украина» Артем Марчевский («ОПЗЖ»);



– адвокат Валентин Рыбин («Партия Шария»);



– а также Юлия Гакова (партия «Голос»), Иштван Добша («Партия венгров Украины»), Людмила Дорошенко (партия «Майбутнє країни»), Надежда Масло (партия «Оппозиционный блок»), Лариса Ревва (партия «Батьківщина»), Виктория Шилова (партия «Держава») и самовыдвиженцы Николай Головко, Александр Груздев, Сергей Звагольский, Андрей Масенец, Богдан Мироненко, Антон Ровенский, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк.

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