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Степанов рассказал, кому нельзя вакцинироваться от ковида

28 марта 2021, 12:34

Степанов рассказал, кому нельзя вакцинироваться от ковида

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что определенным категориям граждан запрещено вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям.

«Прежде всего это люди, которые имеют серьезные аллергии. То есть ты берешь по перечню аллергических реакций, на что именно аллергия, смотришь в анамнез, что они делали с другими прививками, как они переносили, а не переносили, вообще не делались, то они будут определяться», — сказал он.

В эту группу также входят люди с бронхиальной астмы, в зависимости от ее степени.

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