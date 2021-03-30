Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4355, которым цифровые паспорта в приложении «Дія» приравнены к бумажным документам. «За» принятие документа проголосовали 302 народных депутата.



Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».



«Пользователи "Дії" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги", это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться», — прокомментировал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Биометрический паспорт и ID-карта в «Дії» станут полным аналогом бумажного и пластикового с 23 августа 2021 года.



Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.



Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении «Дия» в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 млн украинцев — более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются собственниками заграничных биометрических паспортов.