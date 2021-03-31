Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 4,7 миллиарда гривен сеть АЗС группы «Приват» Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Речь о компаниях ООО «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром гарант плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС, в том числе ОАО «Укрнафта».



Как сообщили в АМКУ, в ходе расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам «Авиас», в проекте принимают участие 1 625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах страны. В целом их количество составляет почти 25% заправочных станций страны, отметил регулятор.



«Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников», — подчеркнули в АМКУ.

Так, сеть АЗС реализовывала бензин и дизтопливо Keropur Energy — эксклюзивной марки ПАО «Укртатнафта» — по одинаковым ценам.



«Существовал "центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети», — утверждает регулятор, добавляя, что операторы АЗС «закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо».



Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас», считают в АМКУ, «нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях».



Глава комитета Ольга Пищанская назвала деятельность сети АЗС «заговором на украинском рынке топлива».