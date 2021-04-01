Черкасской облпрокуратурой по результатам заочного досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт по факту участия в деятельности террористической организации «ЛНР» уроженца Черкасс. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



По данным следствия, обвиняемый с 2014 года участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования.



«В настоящее время подозреваемый проходит "военную службу" в должности "командира отряда 11 отдельного мотострелкового подразделения", который входит в состав "1 армейского корпуса" так называемой "Луганской народной республики", которая заключается в участии и содействии деятельности указанной террористической организации», — сообщают в прокуратуре.



Там подчеркивают, что в связи с сокрытием от следствия на временно оккупированной территории Украины указанное лицо объявлено во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.



Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.