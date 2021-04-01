В течение года после закрытия КПВВ количество пересечений сократилось на 97% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.



Отмечается, что закрытие пунктов пропуска особенно сильно повлияло на Донецкую область, поскольку 95% пересечений происходило в Луганской области.



Так, в период с 22 марта 2019 года по 21 марта 2020 года пересекли линию соприкосновения 13,9 млн человек. В тоже время с 22 марта 2020 года по 21 марта 2021 года 0,42 млн человек.



«Закрытие КПВВ привело к разрыву связей между людьми по разные стороны от "линии разграничения", которые регулярно её пересекали для того, чтобы увидеться с родными, получить пенсии и административные и медицинские услуги», — почеркнули в организации.

В октябре 2020 года пункты пропуска на Донбассе были закрыты в связи с карантином из-за коронавируса.



С 10 ноября на территории Донецкой области Украина возобновила движение через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской области — через КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».



В тоже время «ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».