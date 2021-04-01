Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал ночной арест в качестве меры пресечения для экс городской головы Славянска Нелли Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на адвоката обвиняемой Александра Шадрина.



«Суд поддержал ходатайство прокурора об избрании Штепе пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток по месту ее проживания в Славянске и назначил ей частичный арест с 22:00 до 05:00 до 29 мая», — сказал Шадрин.



Он напомнил, что срок действия предыдущего пресечения в виде ночного домашнего ареста закончился 19 марта.



По его словам, свидетелисо стороны обвинения на заседание не явились.



Ранее сообщалось, что следующее заседание суда назначено на 8 апреля. На нем должны допросить свидетелей.