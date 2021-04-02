В Украине выявили почти 20 тысяч заболевших ковидом за сутки и 433 умерших. Это новые рекорды

За минувшие сутки, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.



Статистику обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, вчера выздоровели 10 287 человек.



За все время исследований в стране зафиксировали 1 711 630 заболевших ковидом. Из них 1 333 370 человек выздоровели, а 33 679 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.



Вчера провели 128 727 тестирований.



Кроме того, за сутки 19 097 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 267 833 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.