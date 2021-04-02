Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине выявили почти 20 тысяч заболевших ковидом за сутки и 433 умерших. Это новые рекорды

02 апреля 2021, 08:14

В Украине выявили почти 20 тысяч заболевших ковидом за сутки и 433 умерших. Это новые рекорды

За минувшие сутки, 1 апреля, в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.

Статистику обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, вчера выздоровели 10 287 человек.

За все время исследований в стране зафиксировали 1 711 630 заболевших ковидом. Из них 1 333 370 человек выздоровели, а 33 679 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Вчера провели 128 727 тестирований.

Кроме того, за сутки 19 097 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 267 833 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:23
Три жителя ОРЛО умерли от COVID-19, еще 47 заболели, заявили в «ЛНР»
09:16
Убийство мирного жителя под Донецком: ОБСЕ рассказала подробности
21:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 апреля
20:53
«ЛНР» набирает жителей ОРЛО для обучения военным специальностям. Это похоже на срочную службу
19:12
Красный Крест доставил в Луганск лекарства и тесты на COVID-19
17:32
Боевики снова запретили проезд патрулю ОБСЕ на блокпосте возле Александровки
13:08
Двое рабочих отравились газом на заводе «ДНР» в Енакиево
11:05
В ОРДЛО за сутки зарегистрировали более 150 случаев коронавируса
09:38
«ДНР» на один день откроет КПВВ под Донецком 2 апреля
09:38
Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе
09:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины у Бетманово, Василевки и Спартака
22:58
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
21:40
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
21:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта
20:52
«Мэрия» Макеевки просит предпринимателей оформить фасады магазинов в цветах «ДНР»
все новости
10:07
У Зеленского рассказали послу Канады о скоплении российских войск у границ Украины
09:23
Три жителя ОРЛО умерли от COVID-19, еще 47 заболели, заявили в «ЛНР»
09:16
Убийство мирного жителя под Донецком: ОБСЕ рассказала подробности
08:14
В Украине выявили почти 20 тысяч заболевших ковидом за сутки и 433 умерших. Это новые рекорды
08:04
Двое украинских военных ранены за сутки на Донбассе
23:40
«ДНР» объявила призыв на «военную службу» следом за «ЛНР»
23:27
США не оставят Украину наедине с агрессией РФ, заявил министр
22:56
Послы НАТО провели совещание в связи со стягиванием войск РФ к границе и эскалацией на Донбассе
21:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 апреля
21:27
Резников рассказал, что мэры готовы строить жилье не всем переселенцам, а только врачам, учителям и силовикам
20:53
«ЛНР» набирает жителей ОРЛО для обучения военным специальностям. Это похоже на срочную службу
20:42
«Ощадбанк. Ваша карта заблокирована»: Мошенники снова атакуют переселенцев
19:52
Стратегию экономического развития Донетчины и Луганщины до конца первого полугодия направят на утверждение правительства
19:43
Кулеба назвал нынешнюю эскалацию на Донбассе самой масштабной за последние годы
19:22
На Донетчине первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 12 тысяч человек
все новости
ВИДЕО
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05
Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►
30 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция