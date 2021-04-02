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В Краматорске будут судить женщину за подделку справок о тестировании на коронавирус

02 апреля 2021, 16:16

В Краматорске будут судить женщину за подделку справок о тестировании на коронавирус

В Краматорске перед судом предстанет женщина, которая выдавала фальшивые справки о результатах «тестирования» на COVID-19. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным следствия, в феврале краматорчанка, выдавая себя за работника одного из местных клинико-диагностических центров, организовала «бизнес» по выдаче гражданам заведомо ложных справок о результатах «ПЦР-тестирования» на коронавирус.

Заверив клиентов в якобы официальной сдаче анализов, женщина не передавала отобранные образцы в диагностический центр, а собственноручно изготавливала справки на имя заказчиков с указанием негативных результатов фиктивного тестирования, отметили в прокуратуре.

Стоимость одного поддельного документа составляла 800 гривенрн. Как сообщили правоохранители, полученные таким образом деньги женщина тратила «на приобретение имущества для дальнейшего осуществления противоправной деятельности».

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Краматорчанка обвиняется в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, приобретении, использовании и легализации имущества, полученного преступным путем и подделке официальных документов, совершенных повторно (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

Максимальное наказание по санкциям статей — до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

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