Возле Попасной в Луганской области строят ретрансляционную станцию с башней высотой 150 метров. Это должно обеспечить украинское вещание на временно неподконтрольные территории области.



Сейчас идет сбор конструкций вышки. Вес одной конструкции – 4,5 тонны.



«Вес всей конструкции телевышки – около ста тонн, из них две тонны – гайки и болты», – прокомментировал рабочий Яков.

Строительные работы начались в октябре прошлого года, объект обещают закончить в течении двух месяцев, а сдать – в день Независимости Украины, 24 августа.



«Вышка очень важна в первую очередь потому, что она закрывает последнее белое пятно в информационном пространстве Луганской области. На сегодня покрытие сигналом украинских телерадиовещателей составляет 90%. С введением в эксплуатацию вышки – это будет стопроцентное покрытие», – рассказала директорка департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Альбина Кушелева.



По ее словам, радиус сигнала с вышки обеспечит украинским контентом жителей не только территории, подконтрольных Украине, но и неподконтрольных. Около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне, смогут получать сигнал украинских медиа.



На объекте выполнены земельные работы и залит фундамент под опору башни, на это ушло около тысячи тонн бетона.



«Глубина фундамента – 4,5 метра бетона, армированного в земле. Две недели завозили этот бетон. Мы приложим все усилия, чтобы работа была сдана в срок, все сделано качественно и без нарушений техники безопасности», –рассказал подрядчик Эдуард Соляник.



Это – вторая вышка на Луганщине. Предыдущую высотой в 138 метров установили возле населенного пункта Бахмутовка Новоайдарского района.