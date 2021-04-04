Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донецкая область близка к «красной» зоне карантина

04 апреля 2021, 14:05

Донецкая область близка к «красной» зоне карантина

Министерстве здравоохранения обновило данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в «красную» зону. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Так, в Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

В Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для «оранжевой» зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

Сейчас в «красной» зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы — в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным «желтым» регионом.

Еще по теме

Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
16:35
«ДНР»: 219 новых случаев ковида, 9 смертей
15:47
«ДНР» заявила о гибели ребенка в поселке под Углегорском в результате взрыва
11:25
«ЛНР» подсчитала 27 новых случаев ковида и три смерти
23:17
«ЛНР» разрешила детям заниматься в школах, но есть условия
20:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 апреля
18:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли из пулемета над неподконтрольной Луганщиной
12:05
В «ДНР» назвали число погибших в своих рядах за годы конфликта
11:03
«ДНР»: 145 новых случаев COVID-19, восемь пациентов умерли
09:23
Три жителя ОРЛО умерли от COVID-19, еще 47 заболели, заявили в «ЛНР»
09:16
Убийство мирного жителя под Донецком: ОБСЕ рассказала подробности
21:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 апреля
все новости
14:05
Донецкая область близка к «красной» зоне карантина
12:21
Восемь смертей и 32 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировала «ДНР»
11:53
Беспилотники ОБСЕ глушили во время полетов над Луганщиной и Донетчиной
10:43
Украина в ТКГ не поднимает тему долгов «Л-ДНР» перед рабочими: ждет возвращения заводов
09:55
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
09:43
Обстрелы на Донбассе: сводка за 3 апреля
09:33
«ЛНР»: 71 новый случай коронавируса и две смерти
08:58
Обострение на Донбассе: Германия и Франция призвали стороны к сдержанности и опровергли посредничество РФ
08:32
Еще 13 738 случаев коронавируса выявили в Украине
23:00
Спикер Госдумы РФ предложил исключить Украину из Совета Европы из-за ситуации, которая может быть провокацией «ДНР»
22:21
Резников: В этом году в России произойдут серьезные тектонические изменения
21:46
Переселенцам и жителям ОРДЛО: Особенности оформления паспорта во время карантина
21:18
Не нужно бояться региональной идентичности – это не сепаратизм, заявил Резников
20:42
Кравчук: Украина никогда не пойдет войной на Донбасс
20:19
Министр иностранных дел Украины обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму с главой ОБСЕ
все новости
ВИДЕО
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05
Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►
30 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция