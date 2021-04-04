Министерстве здравоохранения обновило данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в «красную» зону. Об этом свидетельствуют данные ведомства.



Так, в Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).



В Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для «оранжевой» зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.



В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).



Сейчас в «красной» зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы — в «оранжевой» зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным «желтым» регионом.