Донецкая область точно не окажется в «красной» зоне карантина в ближайшие три-четыре дня. Об этом заявил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге 5 апреля.



Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.



«Как и на прошлой неделе, мы превышаем эпидпорог по ГРВИ и ковиду на 50,8%. Коэффициент выявления новых случаев колеблется в пределах норм — 18,5% (при норме в 20%).Охват тестированием у нас около 300 на 100 тысяч», — сообщил Педенко.



Он добавил, что динамика госпитализации на Донетчине снизилась, но уровень госпитализации остается достаточно высоким — 64,1%, что на 4,1% превышает допустимые нормы. Обеспеченность коек с кислородом в регионе составляет 40% при допустимом показателе 65%.



На данный момент Донецкая область находится в «оранжевой» зоне эпидопасности из-за COVID-19. Переход в «красную» зону будет означать ужесточение карантинных ограничений.