За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали 1 769 164 у человек. Из них 1 362 379 пациентов выздоровели, а 35 017 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.



За понедельник в стране провели 91 978 тестирования.



В статистике нет данных о заболевании COVID-19 на неподконтрольных территориях.



Кроме того, 5 апреля 12 856 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 304 680 человека привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.