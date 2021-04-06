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В Украине выявили 13 276 случаев коронавируса за сутки

06 апреля 2021, 08:13

В Украине выявили 13 276 случаев коронавируса за сутки

За понедельник, 5 апреля, в Украине выявили 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 240 человек, а умерли 430.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране ковид диагностировали 1 769 164 у человек. Из них 1 362 379 пациентов выздоровели, а 35 017 скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За понедельник в стране провели 91 978 тестирования.

В статистике нет данных о заболевании COVID-19 на неподконтрольных территориях.

Кроме того, 5 апреля 12 856 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 304 680 человека привиты с начала вакцинальной кампании, из них уже получили вторую дозу — 2 человека.

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