Министерство инфраструктуры Украины презентовало единый электронный билет. Первым подключат Мариуполь. Об этом сообщил в ходе презентации заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, передает «Интерфакс-Украина».



«Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте», — сказал он.



По его словам, следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.



Запуск должен состояться в апреле.