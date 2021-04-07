Боевики группировки «ДНР» в очередной раз препятствовали свободе передвижения СММ ОБСЕ. Об этом следует из отчета миссии.
3 апреля на блокпосте боевиков в Старомихайловке вооруженный боевик запретил патрулю миссии проезд в западном направлении, сославшись на приказы от своих командиров.
«Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские лица и транспортные средства пересекали его в обоих направлениях», — говорится в отчете.
Старомихайловка расположена в 15 километрах от оккупированного Донецка.