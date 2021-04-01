Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой увеличить количество передовых патрульных баз на неконтролируемом участке российско-украинской границы на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает пресс-служба МИД.



Министр проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня.



В контексте происходящих событий он отметил важность продления мандата мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



«Продление мандата СММ особенно важно на фоне обострения ситуации безопасности, которое устроила Россия. Мониторы ОБСЕ, которые способны все видеть и слышать, сейчас как никогда нужны в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Кулеба.



В связи с наращиванием Россией концентрации войск в непосредственной близости к Украине, министр также подчеркнул важность открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.



«ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ», – резюмировал глава МИД Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его сведениям, вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ. Кроме того, проводится постепенное наращивание войск РФ на севере, востоке и юге – в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. В целом у границ Украины ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп ВС России.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, и это не представляет угрозы для других государств.