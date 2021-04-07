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СМИ: Витренко написал заявление об увольнении 

07 апреля 2021, 20:01

СМИ: Витренко написал заявление об увольнении 

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Экономическая правда».

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще две недели назад. Тогда же и начал говорить о своем уходе.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и. о. министра написал заявление.

21 декабря 2020 года Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики — на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили первым вице-премьером — министром энергетики.

23 февраля Верховная Рада одобрила законопроект № 4531 о возобновлении конкурсов на занятие должностей госслужбы — с учетом предложений президента Владимира Зеленского, который предлагал расширить полномочия и. о. министров.

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