Еще 19 419 заболевших ковидом выявили в Украине

За среду, 7 апреля, в Украине выявили 19 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровели 10 032 человек, а умерли 464.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 803 998 человек. Из них 1 383 883 пациента выздоровели, а 35 962 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 886), Харьковской (1 427), Львовской (1 255), Хмельницкой (1 158) и Одесской (1 142) и областях.



За день в стране провели 128 440 тестирований.



Кроме того, за 7 апреля 14 313 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 334 578 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили вторую дозу — 2 человека.